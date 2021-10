Arnhems trolleynetwerk is wereldwijd populair. Nu heeft ook Berlijn belangstelling

In Velp is de voorloper van kasteel Biljoen gevonden. ‘Hier gingen de meest wilde verhalen over’

26 oktober Dat in de buurt van kasteel Biljoen in Velp ooit een ander kasteel stond, was bekend. Maar er was nooit iets van teruggevonden. Tot vorige week, toen bij opgravingen resten van kasteel Overhagen tevoorschijn kwamen.