Arnhems ziekenhuis Rijnstate voert mondkapjesplicht toch nog niet in

Mogelijk wordt daarover later alsnog een besluit genomen. Ook in de regio Arnhem is sprake van een pijlsnelle opmars van het aantal coronabesmettingen: van 12 gevallen een week geleden naar 83 op maandag en 62 op dinsdag. Sinds de versoepeling van de coranamaatregelen vraagt het ziekenhuis bezoekers alleen mondkapjes te dragen in situaties waarin de anderhalve meter afstand niet kan worden aangehouden.

Ook nog geen crisisteam

Ook de aankondiging dat het crisisteam weer in het leven werd geroepen is onjuist. Dat is een beleidsteam dat zich bezighoudt met alle belangrijke beslissingen rondom corona. Enkele weken geledenwerd dat team opgeheven. Over de vraag of dat team nu opnieuw bijeen moet komen om de ontwikkelingen rond corona in de ziekenhuiszorg in de regio Arnhem te bespreken, wordt pas later besloten.