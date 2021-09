Arnhemse automobilist en Meppelse motorrijder gaan veel te hard: politie pakt rijbewijzen af

Arbiter ontvlucht sportpark SC Veluwezoom: ‘Fluiten is gewoon hobby en het was zeker niet prettig na afloop’

27 september Na afloop van de voetbalwedstrijd SC Veluwezoom-SC Westervoort in Rozendaal, werd arbiter Henk Peters onder begeleiding van Velpse bestuursleden naar zijn auto gebracht. Hij was de gebeten hond in de ogen van de Velpse fans.