Arnhemse basisschool De Rank doet niet mee aan staking

In plaats daarvan houden zij met de kinderen van half elf tot half twaalf in de ochtend een publieksactie in winkelcentrum Rijkerswoerd.

Enige in Arnhem

Naar het zich nu laat aanzien is De Rank donderdag de enige basisschool in de regio Arnhem die niet aan de staking meedoet. Directeur Erik Hendriksen van De Rank vertelt dat het bestuur van de school principieel tegen staken is. Dat geldt niet voor het personeel, zegt hij. ,,Maar wij zijn wel tot de slotsom gekomen dat staken prematuur is. De andere scholen schieten door.’’

,,We hebben in juni wel het werk een uur neergelegd, zoals de andere scholen. Maar de politiek heeft nu nog niet eens de kans gehad om daarop te reageren. De kabinetsformatie is immers nog bezig. Wat het oude kabinet op tafel heeft gelegd, is te weinig. Maar laten we wachten waar het nieuwe kabinet mee komt. Ik heb de indruk dat veel scholen achter de massa aanlopen. Dat doen wij niet. Je belast ook ouders ermee. Dat willen wij niet.’’

Actie in Rijkerswoerd

De Rank gaat donderdag van half elf tot half twaalf wel een actie houden. In winkelcentrum Rijkerswoerd wordt een klaslokaal gebouwd, waar een groep 3 les krijgt. Ouderen kinderen spreken voorbijgangers aan met de vraag of ze de werkdruk van de juf willen verlagen door haar te helpen met nakijken en met kinderen te oefenen. Andere kinderen doen in en om het winkelcentrum klusjes voor winkeliers en omwonenden, om duidelijk te maken hoe het voelt als bij hen de werkdruk wordt verlaagd.