Arnhemse bedrijven ondertekenen miljoenencontract in China

HyMove gaat in China brandstofcelsystemen produceren die gebouwd worden met zogenoemde celplaten van Nedstack. Zo'n brandstofcelsysteem zet voor elektrisch aangedreven voertuigen waterstof om in elektriciteit. Beide bedrijven zijn gevestigd op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Banen

Het is de bedoeling in drie jaar tijd 3.000 systemen te leveren aan Dongfeng. HyMove gaat in China produceren, maar Nedstack gaat de 'kerncomponenten' in Arnhem maken, vanwege de gevoeligheid van de (nano)technologie. ,,Dat levert tientallen banen op’’, zegt commercieel directeur Roel van de Pas van Nedstack, dat nu al op zoek is naar personeel.

De contracten werden in Wuhan getekend in het bijzijn van Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch. Hij vierde er afgelopen week (vlak voor de Gelderse handelsmissie die nu in China is) de zusterband met Wuhan. ,,Zijn aanwezigheid gaf voor de Chinezen extra gewicht aan de overeenkomst’’, weet Jochem Huygen, directeur van HyMove.