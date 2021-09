Arnhemse BizarBazar gaat open na coronabombarie, met beveiliger voor de deur om QR-codes te scannen

Kreger had een brief van burgemeester Ahmed Marcouch gekregen, waarin hij schreef dat zij een dwangsom zou moeten betalen als zij de CoronaCheck-app van haar gasten niet zou willen controleren. Kreger had op Facebook aan te geven dat niet te willen doen.

Zij vindt dat de horeca al genoeg te verduren heeft gehad. ,,We willen niemand uitsluiten aan de deur. Bovendien heb ik er geen mensen voor’’, zei Kreger vorige week.

Grote moeite met vacatures invullen

Dat heeft ze nu nog steeds niet, zegt de onderneemster. ,,Wij hebben grote moeite om onze vacatures in te vullen. We zijn veel personeel kwijtgeraakt aan de GGD. Die betaalt 18 euro per uur. Zulke bedragen verdien je niet in de horeca.’’

Daarom huurt ze nu voor de drukke dagen een beveiliger in die QR-codes scant. ,,Zeker bij feesten’’, zegt Kreger.

Bombarie

Dat heeft als voordeel dat haar medewerkers niet met gasten in discussie hoeven te gaan over het laten zien van de QR-code. ,,En we houden zo de handhavers buiten, want die stampen zo in vol ornaat je zaak binnen. Omdat ik bombarie heb gemaakt, ligt ik nu onder de loep bij handhaving.’’ Toch heeft ze daar geen spijt van. ,,Ik voel me gesterkt door alle positieve reacties die ik heb gekregen.’’

Aan de beveiliger die ze inhuurt, zit wel een prijskaartje. ,,Ik overweeg nu om de nota op te sturen naar de gemeente Arnhem.’’