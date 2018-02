Arnhemse Estavana Polman: 'Rafael bij Vitesse? Laat ze bellen'

,,Zou leuk zijn, mijn cluppie’’, zegt ze quasi serieus. ,,Nee, ik heb geen idee. Laat ze bellen.’’ Als het aan haar zou liggen, komt het er zeker van: ,,Vitesse is de mooiste club van Nederland.’’



Polman komt dit weekend uitgebreid aan het woord in de Gelderlander. Ze vertelt daarin over haar jeugd in Arnhem maar ook over hoe het is om een relatie te hebben met een topvoetballer die continu onder het vergrootglas ligt van de media.



,,In het begin vond ik al die aandacht moeilijk’’, vertelt ze. ,,Niks is meer privé, iedereen vindt wat van je. Daar heb ik wel mijn draai in moeten vinden. Ik ben spontaan, maar denk nu toch overal over na.’’ Ondanks alle aandacht twijfelt ze geen seconde over haar nieuwe leven. ,,Ik ben op Raf gevallen, niet op zijn verleden of zijn carrière als profvoetballer.”