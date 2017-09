Arnhemse ex-notaris cel in voor fraude bij verkoop woning NSB-weduwe

ARNHEM - De 50-jarige ex-notaris M. P. uit Arnhem is door het hof veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf en drie maanden voorwaardelijk voor valsheid in geschrifte en belastingfraude. Die zou hij hebben gepleegd bij de verkoop van de villa van de weduwe van NSB'er Max Blokzijl.

De straf is hoger dan de 180 uur werkstraf die de rechtbank de notaris in eerste instantie had opgelegd.

Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de notaris was in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het OM trekt nu aan het langste eind met de fors hogere straf voor de voormalig notaris, die ervan wordt verdacht dat hij de Belastingdienst bewust foutief heeft geïnformeerd over een nalatenschap.

Akten opgemaakt

Hij zou meerdere malen akten hebben opgemaakt voor een woning, die in korte tijd enkele keren voor steeds een hogere prijs werd verkocht. De voormalige notaris zou in 2003 en 2004 de villa van de weduwe van NSB'er Blokzijl opzettelijk onder de waarde hebben verkocht. In een jaar tijd is het pand in de Arnhemse wijk Alteveer meerdere keren doorverkocht. Van 90.000 euro in oktober 2003 ging de villa uiteindelijk van de hand voor 339.000 euro. Elke keer was P. de notaris bij de verkopen. Volgens het OM streken notaris en een bevriende makelaar op deze manier veel geld op, dat ze samen verdeelden. De makelaar is ook vervolgd voor zijn aandeel.

Daarnaast is volgens het hof bewezen dat de nota van afrekening onder leiding van de notaris valselijk is opgemaakt. Ook zou hij hebben geweten dat een geldbedrag afkomstig was uit het plegen van belastingfraude dan wel valsheid in geschrifte. Een deel van het geld had hij op de rekening van zijn zwager laten storten.

Fiscus

Toen de fiscus info vroeg aan mensen die van deze zaak afwisten, heeft de verdachte in een bijeenkomst met hen besproken welk - onjuist - verhaal verteld moest worden aan de Belastingdienst. Het hof kwalificeert deze handelingen als 'onaanvaardbaar' en komt zo tot deze straf, waarvoor een proeftijd van twee jaar geldt.

Het hof spreekt de notaris vrij van deelname aan een criminele organisatie, waar hij ook voor aangeklaagd was. Hij was eerder al uit zijn ambt van notaris gezet door de notariskamer van het hof Amsterdam, na een eerdere veroordeling voor valsheid in geschrifte.