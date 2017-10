Arnhemse Famke is niet bang in Barcelona

Posbankmoord: Advocaat van Frank S. trekt zich terug vanwege familieband

20:56 ARNHEM - Mark Nillesen is niet langer advocaat van Frank S., één van de twee verdachten in de zogeheten Posbankmoord. Hij heeft zich teruggetrokken omdat hij, naar nu blijkt, verre familie is van de weduwe van slachtoffer Alex Wiegmink uit Drempt.