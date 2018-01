Arnhemse Feline (6) slaagt in Máxima-missie

Ze stond bij de uitgang na afloop van de opening te wachten met het doel Máxima een zelfgemaakt cadeautje aan te bieden: een tekening van een viool. Al speelt ze zelf piano, de viool, vermoedt ze, valt bij Máxima het meest in de smaak. ,,Zou het me lukken?’’, vroeg ze zich hardop af. ,,Als je maar hard genoeg haar naam roept’’, aldus een omstander.



Feline, leerlinge van basisschool De Zyp in Arnhem, had mazzel: voor aan de zijkant van de trap naar de entree van de nieuwbouw van Musis wist ze de aandacht te trekken van de koningin, met haar geroep en door een stap naar voren te zetten.



Nadat Feline haar tekening had overhandigd en de koningin die in dank had aanvaard, informeerde de laatste nog even of het Arnhemse meisje het niet koud had, zo lang staand in de open lucht. ,,,Nee’’, luidde het antwoord. Terwijl de koningin de laatste handen schudde op weg naar de auto sprong kleine Feline juichend op en neer. ,,Ik ben hartstikke trots!’’