Arnhemse fotograaf schiet met IJslandse vulkaanfoto raak bij prestigieuze wedstrijd

,,Voor mij leek de stroom van mensen op de stroom van lava uit de vulkaan; zowel mensen als lavastromen kiezen de gemakkelijkste weg naar beneden. Dit werd een paar maanden later ook bevestigd toen lava dit pad overstroomde en ontoegankelijk maakte", zegt hij zelf over de foto.

De Rus Mike Korostelev werd uitgeroepen tot ‘European Wildlife photographer of the year’ met een onderwaterfoto van nijlpaarden.

Meinerswijk

In februari pakte Theo Bosboom in de categorie ‘Natuur en Wetenschap - serie’ nog de tweede prijs bij de uitreiking van De Zilveren Camera. Toen werd hij onderscheiden voor foto’s in de uiterwaarden van de Rijn bij Meinerswijk, waarmee hij de gevolgen van overstromingen in beeld ving.



Hij viel al vaker in de prijzen bij de Zilveren Camera en bracht ook meerdere boeken uit.