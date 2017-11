Arnhemse 'foute wout' Jesper al maanden terug ontslagen door politie

update OM: Bart C. pleegde ontucht met zes meisjes op kinderopvang

16:56 DE BILT/ ARNHEM - Het OM verdenkt de 28-jarige Bart C. uit De Bilt van ontucht met zes meisjes. Het gaat om handelingen die C. de meisjes liet plegen bij zichzelf, tussen 1 januari 2016 en 8 augustus 2017. Dat gebeurde op de opvang. C. beroept zich inmiddels op zijn zwijgrecht.