Arnhemse ijsmakers geloven er weer een beetje in

Rond acht uur dinsdagmorgen moet blijken of een telefoontje richting de schaatsbond, om de baan te komen keuren, al dan niet loont. Marcel van der Burgh, de grote animator in Arnhem, was maandagmiddag ronduit optimistisch. ,,Als het inderdaad acht graden gaat vriezen, kunnen we in één nacht twee centimeter ijs maken. Dan zijn we er.”



Eerder op de dag liet de gemeentelijke ijsmeester Gerrit Wijers een ander geluid horen. ,,Het gaat allemaal minder snel dan gehoopt. De zon is de grote boosdoener. Die heeft te veel kracht in deze tijd van het jaar.”