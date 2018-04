Arnhemse jihadstrijder Marouane B. roept op tot het plegen van aanslagen in Europa

Hij reageert in de brief op de uitspraak van de rechter die hem woensdag bij verstek heeft veroordeeld tot zes jaar celstraf zodra hij voet op Nederlandse bodem zet. B. verblijft volgens eigen zeggen in Syrië. De Arnhemmer heeft zich vijf jaar geleden aangesloten bij Islamitische Staat en heeft zichzelf laten fotograferen met een Kalashnikof en man die was opgehangen.



In navolging van Abu Bakr-al-Baghdadi, de leider van IS, zegt B. 'Het is oog om oog, tand om tand. Voer de jihad in de Benelux door overvallen te plegen met de intentie een deel van het geld naar IS te sturen'.



Van de celstraf van zes jaar ligt hij niet wakker. 'Mocht ik worden opgepakt dan zit ik mijn straf lachend uit'.