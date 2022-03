Arnhemse jongeren moeten via Vitesse United het verschil gaan maken

Vitesse Betrokken slaat zijn vleugels uit buiten Arnhem: ‘Supporters komen uit de hele regio’

DIEREN - Leerlingen van drie basisscholen in de gemeente Rheden krijgen de komende drie maanden een dag per week les van een coach van Vitesse Betrokken over een gezonde levensstijl. Het is voor het eerst dat Vitesse Betrokken, de poot van de voetbalclub die maatschappelijke verbeteringen tot stand poogt te brengen, buiten de gemeente Arnhem aan de slag gaat.

23 oktober