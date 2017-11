Arnhemse klaverjassers: 'Het spel wordt met uitsterven bedreigd'

Gewoonlijk is de opkomst volgens voorzitter Jan Kokke (67) hoger op de clubavonden. Dat neemt niet weg dat de Arnhemmer de gelegenheid aangrijpt om zijn zorgen uit te spreken over de toekomst van het klaverjassen. ,,De vergrijzing breekt ons op, het spel wordt met uitsterven bedreigd.’’



Niet alleen als voorzitter van de lokale kaartclub probeert Jan Kokke het klaverjassen in leven te houden. Hij trekt ook landelijk de kar, als voorzitter van de Kaart Bond Nederland, en is in die hoedanigheid betrokken bij de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen klaverjassen en jokeren, op 5 november in Hoenderloo.



,,Klaverjassen is een mooi spel en het spelen ervan een sociale bezigheid’’, zegt Kokke. ,,Het werkt goed tegen eenzaamheid en het is onderdeel van de Nederlandse volkscultuur.’’