Arnhemse kunstenaars debuteren in designmuseum New York

Een stuk meer jonge lezers bij de bibliotheken in de regio Arnhem

8:09 ARNHEM - De openbare bibliotheken in de regio Arnhem slagen er steeds beter in jonge lezers aan te trekken. In Arnhem is het aantal leden van 17 jaar of jonger sinds 2012 met 30 procent gestegen tot 22.714. Dat is 74 procent van het totaal aantal jeugdigen in deze leeftijdscategorie.