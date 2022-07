Arnhemse Linda en Syrische Bahaa zijn dikke vrienden: 'Het mooist zijn onze gesprekken’

indebuurt“Je moet wel een parkeerkaartje kopen, hoor’', zegt Linda Hoekstra (38) uit Arnhem tegen de Syrische Bahaa Najib (38) nadat hij zijn auto parkeerde in de Steenstraat. “Anders krijg je binnen 10 minuten een boete!’' De twee vertellen over hun verschillen en alles wat ze van elkaar leren in hun bijzondere vriendschap.

Voor Nederlanders is een parkeerkaartje kopen gesneden koek, maar Bahaa vertelt dat dat in Syrië heel anders gaat. ‘’Daarom is het fijn om dit van Linda te leren. Ze begrijpt wat ik allemaal over de Nederlandse samenleving moet weten.’’

Aarden in Nederland

Bahaa vluchtte voor de oorlog in Syrië. Hij liet er zijn huis, werk, vrienden én gezin achter, en kwam alleen naar Nederland. ‘’Wanneer je nieuw bent in een land heb je allerlei vragen. Over bijvoorbeeld werk, het maken van vrienden, de cultuur en levensstijl. Natuurlijk had ik mij voorbereid op mijn komst naar Nederland, maar Linda hielp me hier aarden. Door haar voelde ik me minder eenzaam.’’

Linda vertelt: ‘’We ontmoetten elkaar via Buddy to Buddy. Dat is een stichting die vluchtelingen helpt uit een isolement te komen. Ik gaf me op als buddy en Bahaa meldde zich er ook aan. De stichting matchte ons op basis van een aantal kenmerken zoals leeftijd, woonplaats en leefstijl.’’

Niet zomaar vrienden

De twee zijn een goede match en hebben genoeg gemeen, maar Linda zegt dat ze elkaar in het normale leven, zonder Buddy to Buddy, waarschijnlijk nooit hadden ontmoet. ‘’We komen gewoon niet op dezelfde plekken. Ja, misschien ga je een keer aan elkaar voorbij in het openbaar vervoer, maar anders niet. Bahaa is ingenieur, ik werk in de landbouwsector. Ik rijd paard, hij tafeltennist.’' Bahaa vult aan: ‘’We gingen ook niet naar dezelfde soorten restaurants en bars, dus je wordt niet zomaar vrienden.’’

Gebaseerd op competitie

‘’Nu zijn we wel echt vrienden’', zegt Linda. Naar aanleiding van hun match onderneemt het duo van alles samen. ‘’We vinden het leuk om dingen te doen, zoals bowlen of airhockey’en. Zeker in het begin was dat fijn, want dan was het niet erg als je even geen gespreksstof had. Eigenlijk net als op een eerste date!’'

Enthousiast zegt Linda dat ze met de eerste keer bowlen won. ‘’I really chrushed it! Maar met airhockey won Bahaa.’' Lachend: ‘’We staan quitte op dit moment, er is nóg geen loser. Onze vriendschap is gebaseerd op competitie.’’

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Bahaa en Linda in Arnhem © indebuurt Arnhem

Het mooiste zijn de gesprekken

‘’Het mooiste aan onze vriendschap? Dat is winnen met bowlen!’' Linda lacht. ‘’Nee, het zijn toch echt de gesprekken.’' Linda zegt dat ze met iedereen kan bowlen, maar dat het een stuk leuker is doordat ze ook met iemand over het leven kan praten. ‘’Wanneer deze persoon een totaal andere achtergrond heeft al helemaal! Bahaa en ik leren veel van elkaar omdat we allebei een andere kijk op dingen hebben. Of je het nou met elkaar eens bent of niet, het is heel inspirerend om mensen te spreken met andere perspectieven.’’

Bahaa vervolgt: ‘’Wat Nederlanders en Syriërs normaal vinden in relaties verschilt bijvoorbeeld enorm. Neem een groep collega’s. In Nederland ben je niet per definitie bevriend met ál die mensen, terwijl in Syrië iedereen beste vrienden met elkaar is. Ongeacht de relatie die je met elkaar hebt. In Syrië heb ik wel 100 beste vrienden, in Nederland heb ik er vijf.’' Linda knikt instemmend. ‘’Wij ‘kennen’ gewoon veel mensen, maar zijn niet met iedereen bevriend. Dat is een andere kijk op vriendschap.’’

Een niet-Nederlandse rijstijl

Waarin Linda en Bahaa ook erg verschillen is rijstijl. ‘’Ik ben er nu aan gewend,’' zegt Bahaa, ‘’maar het Nederlandse verkeerssysteem is erg precies. Er zijn allerlei regels en voorschriften waar mensen zich ook echt aan houden.’' Linda grapt dat er in het Midden-Oosten geen regels van toepassing zijn. ‘’Vanwege mijn werk buiten Nederland ben ik wel gewend aan Bahaa’s rijstijl. Die was niet erg Nederlands. Hij drukte zijn auto soms op plekken waar wij het nooit zouden doen! Maar ik denk altijd: zolang ik niet doodga is het oké.’’

Geen golddiggers die banen afpakken

Het is wel duidelijk dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden en elkaar vertrouwen. Bahaa: ‘’Ik hoop dat het ijs een beetje breekt tussen vluchtelingen en Nederlanders. Dat andere mensen zoals ik zich ook close met ze kunnen voelen.’'

Volgens Linda draagt het Buddy to Buddy-project daaraan bij. ‘’Het zorgt voor wederzijds begrip in de samenleving. Sommige mensen zien vluchtelingen als golddiggers die banen afpakken, maar dat zijn ze niet. Door ze te leren kennen ervaar je dat ze een waanzinnig grote opoffering doen, omdat ze álles achterlaten.’’

Redacteur Dionne deed dit interview in het Engels omdat Bahaa nog geen Nederlands spreekt. De tekst is daarom vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald.

