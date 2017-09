Arnhemse lunchroom verkoopt broodjes met wormen en insecten

Woekerplant duizendknoop moet je domweg laten stikken

7:40 ARNHEM - De Japanse duizendknoop is klein te krijgen. Een proef waarbij de woekerplant met landbouwplastic wordt verstikt, lijkt daar op te wijzen. Het Waterschap Rijn IJssel, dat dit middel inzet in de strijd tegen de plant, is er voorzichtig positief over.