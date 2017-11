The Good Million: Arnhemse Margriet wil van 1 euro 1 miljoen maken

Demonstratie Pegida bij paleis van justitie Arnhem

15:51 ARNHEM/NIJMEGEN - Anti-islambeweging Pegida houdt dinsdagochtend een demonstratie bij het Paleis van Justitie in Arnhem. Daar dient dan het hoger beroep in de zaak tegen Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Hij werd in februari opgepakt in Utrecht.