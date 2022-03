Arnhemse Nathalie Nede grijpt naast titel ‘Beste raadslid’, Diederik Boomsma wint verkiezing

Boomsma nam het in de finale op tegen Eva de Bruijn van GroenLinks in Eindhoven en Doğukan Arif Ergin van DENK in Schiedam. Nathalie Nede uit Arnhem, lijsttrekker voor de ChristenUnie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, was toen al afgevallen.



In 2018 ging de titel naar Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. De eerste editie in 2014 werd gewonnen door SP’er Ron Meyer uit Heerlen.



De verkiezing van het Beste Raadslid van Nederland is een initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant, talkshow M, NPO Radio 1-programma De Nieuws BV en het Periklesinstituut. Volgens bedenker Erik van Bruggen (BKB) zijn goede raadsleden lokale helden die belangrijker zijn dan ooit, zeker nu er steeds meer taken op de gemeenten neerkomen.