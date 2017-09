Arnhemse ondernemers overrompeld door komst Lazio-fans

,,Dat is wel even schrikken. Normaal gesproken ben ik geen voorstander van dranghekken, maar ik hoop in dit geval wel dat er een barrière tussen mijn zaak en de feesttent komt’’, zegt Rebecca Nutbeij van bruidsmodewinkel De Sluier.

Fanzone

Volledig scherm Medewerkers van de gemeente Arnhem verwijderen de laatste bank van het Gele Rijdersplein voor de Lazio Roma-fans komen. © DG Donderdag speelt Vitesse in de poulefase van de Europa League tegen de Italiaanse topclub Lazio Roma. Een deel van de supporters staat bekend om hun rechts-radicale sympathieën. Ze schuwen geweld niet.



De gemeente heeft het Gele Rijdersplein aangewezen als fanzone. De verwachting is dat er donderdag zo'n 1.100 Italiaanse fans naar Arnhem komen. Ze krijgen een ontvangst op het stadsplein met een tent, een biertap en een dj. Rond 20.00 uur zullen ze met bussen naar stadion GelreDome worden gebracht.

Briefje

,,Had even een briefje in de bus gedaan. Had ik wel zo netjes gevonden’’, zegt Marcellino van Callias van productiehuis La Fam. ,,Ik vraag me ook af of het Gele Rijdersplein de meest geschikte plek is voor een fanzone. Hadden ze niet beter naar de Markt kunnen gaan?’’

Verhuurmakelaar Frank Stegehuis van Stegehuizen haalt zijn schouders op. ,,We verplaatsen de reclamescooter wel. Ik maak me niet zo'n zorgen om de komst van de supporters. Mocht er toch wat gebeuren dan draai ik de deur op slot.’’

Pierre Kegels van The Workstation vraagt zich niet alleen af of zijn terras met parasols veilig zijn. ,,Ik vind het gek dat een ondernemer van het Jansplein dit organiseert. Ze hadden mij of een andere horecaondernemer aan ons plein toch ook kunnen vragen.’’

Rechtzetten

De gemeente Arnhem laat weten dat gekozen is voor het Gele Rijdersplein omdat van daaruit het vervoer makkelijk geregeld kan worden. Bovendien worden op de Markt op donderdagavond de marktkramen voor de volgende dag opgebouwd.