Arnhemse Phaydra (17) is mooiste 'teenager' van Nederland

KORFBAL DKOD kan het zonder coach, Bas Broenink maakt er 7 bij Oost-Arnhem

13:41 ARNHEM – De korfballers van Oost-Arnhem zijn in de hoofdklasse A van de veldcompetitie nog ongeslagen. Na de 27-22 thuiszege op HKV/Ons Eibernest van vorige week hield de ploeg van trainer Ron Steenbergen zaterdag in Groningen een punt over aan het bezoek aan Nic: 23-23.