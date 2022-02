Arnhemse privacy-activist weigert te pinnen voor bioscoopkaartje, vergelijking met coronapas

Onbekend­ste topschil­der van Arnhem hangt eíndelijk in Rijksmuse­um: ‘Hij paste niet in een keurslijf’

ARNHEM - Het had heel anders kunnen lopen met Hendrik Valk. De Arnhemse schilder van de ‘klare lijn’ had veel meer faam kunnen genieten als hij niet zo eigengereid was geweest. Daarvoor betaalde hij een prijs. Maar nu, meer dan een kwart eeuw na zijn dood, treedt hij toe tot de galerij der groten en komt zijn werk dan toch in het Rijksmuseum te hangen. Wie is de onbekendste topschilder van Arnhem?

6 februari