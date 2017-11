Arnhemse Sanne wint een huis in Friesland via loterij lokale voetbalclub

De voetbalclub heeft met de verloting bijna acht ton opgehaald. Daar moet de twee ton voor het huis van de Arnhemse winnares af en er moet nog kansspelbelasting worden betaald. Dan nog houdt Ouwe Syl er meer dan het streefbedrag (drie ton) aan over.



Sanne Verhoef heeft 98 euro voor haar lot betaald. In totaal zijn er 7.908 loten verkocht. Of ze straks ook in haar gewonnen huis gaat wonen, weet de Arnhemse nog niet. Ze heeft wel iets met Friesland, waar ze in het verleden veel heeft gezeild. Mede vanwege die band sloeg ze aan op een oproep op Facebook, waarin belangstellenden werd gevraagd een gokje te wagen ten bate van de voetbalclub.