Arnhemse Syriëganger die bij terreurgroep wilde, moet acht maanden de cel in

ARNHEM - De Arnhemse Syriëganger Mohamed El A. (30) moet acht maanden de cel in. Dat oordeelde het gerechtshof in Arnhem dinsdag. Volgens het Hof staat vast dat El A. voorbereidingen had getroffen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.

Daarmee heeft hij ook voorbereidingshandelingen voor moord en doodslag getroffen.

Dure huurauto's

El A. wordt in de zomer van 2013 met een dan 22-jarige plaatsgenoot aangehouden in de Duitse grensplaats Kleve. Het tweetal rijdt in dure huurauto's, wat de aandacht van de lokale autoriteiten trekt. In de achterbak treffen agenten walkietalkies, bivakmutsen, gevechtskleding en veel contant geld aan.

Propaganda

De Arnhemmer verklaart dat hij de huurauto's in Syrië wil verkopen om een extra zakcentje te verdienen. Hij heeft de schijn echter tegen: zo staat zijn laptop vol met jihadistisch propaganda materiaal en blijkt hij kort voor vertrek gesprekken te hebben gevoerd met zijn inmiddels overleden broer in Syrië. Laatstgenoemde was actief bij een extremistische rebellengroep met sympathieën voor de Islamitische Staat.

Quote Hij wil een toekomst opbouwen in Nederland Advocaat van El A. El A. verscheen twee weken geleden niet ter zitting. Volgens zijn raadsman leidt de Arnhemmer inmiddels een teruggetrokken bestaan en is van een radicaal gedachtegoed geen sprake meer: ,,Hij wil een toekomst opbouwen in Nederland, dat zegt genoeg.’’

Intentie

Volgens het Hof is het niet noodzakelijk om aan te tonen dat El A. concrete plannen had om een aanslag te plegen of op een andere wijze slachtoffers wilde maken, nu wel vast staat dat de Arnhemmer de intentie had om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië.

De advocaat-generaal, aanklager in hoger beroep, eiste een celstraf van één jaar. De uiteindelijke straf valt iets lager uit. Dat komt onder meer omdat het strafbare feiten van meer dan vier jaar geleden betreffen, zo concludeert het Hof.