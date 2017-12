Arnhemse Syriëganger Marouane B. 'omgekomen' bij veldslag

Ze meldt op de pagina dat ze bericht heeft ontvangen dat Marouane tijdens gevechtshandelingen is overleden. Ze vraagt of Allah haar verloofde wil accepteren. De gemeente Arnhem kan het bericht niet bevestigen. Enkele weken geleden kwamen er ook berichten naar buiten over de Arnhemse Syriëganger. Hij zou toen tijdens een zelfmoordaanslag zijn omgekomen.

Afleidingsmanoeuvre

Volgens ingewijden kan het bericht over de dood van de van terroristische activiteiten verdachte Marouane B. ook een bewuste afleidingsmanoeuvre zijn. Ze nemen zelfs het woord 'truc' in de mond. ,,Wanneer de overheid denkt of er van uitgaat dat B. dood is, maakt dat de kans voor hem om ongemerkt naar Nederland terug te keren wellicht groter’’, zeggen zij.

Martelaar

De geruchten rond de mogelijke dood van B. werden de laatste weken steeds sterker omdat vrienden geen contact meer met hem kregen. Tijdens een vraaggesprek met deze krant in juli hield Marouane B. er al rekening mee dat hij de strijd niet zou overleven. B. sprak van een groot offensief van de groepering waarbij hij zich had aangesloten. De kans dat hij als grondsoldaat zou overleden achtte hij groot. Hij zou als een martelaar sterven en leek zich daar geen zorgen over te maken.

Glimlach

,,Mocht ik overlijden, dan sterf ik met een glimlach, want een glimlach om een nederlaag is een eindoverwinning’’, aldus B. tijdens een 'Facebook-interview' met deze krant in juli.

Sindsdien werd er niet veel meer van B. vernomen.

Precies vier jaar geleden ging hij met een bekeerde vriend Robbin van D. uit Arnhem naar Syrië. Van D. is intussen teruggekeerd in Arnhem. De twee stonden bekend als rapper.

Filmpjes

De maanden voor het vertrek naar het oorlogsgebied veranderde B. volgens zijn moeder zienderogen. Eerst wilde hij vrouwen die bij zijn moeder in Arnhem-Zuid op bezoek kwamen niet meer groeten. Later liet hij zich niet meer zien als er vrouwen in huis waren. En samen met Van D. bekeek B. gruwelijke filmpjes over wandaden van Syriëgangers.

B. hield via sociale mediakanalen als Whatsapp, Twitter en later vooral Facebook contact met Nederland. Naarmate Islamitische Staat meer grond verloor leek hij rekening te houden met een gedwongen terugkeer. Hij stuurde van de zomer een brief naar het openbaar ministerie waarin hij de hoop uitsprak dat hij een eerlijk proces zou krijgen.

Kalashnikov

B. werd verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en de voorbereiding van terroristische misdrijven. Volgens een radicaliseringsdeskundige had B. op een stevige straf van enkele jaren kunnen rekenen. Hij poseerde ooit trots met een Kalashnikov in zijn hand voor een man die was opgehangen. Die foto is volgens de expert het onomstotelijke bewijs dat B. in het oorlogsgebied was.