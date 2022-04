Arnhemse Tim Polder (23) doet mee aan The Passion: ‘Een droom die uitkomt’

ARNHEM - De Arnhemse Tim Polder is aankomende donderdag te zien in The Passion . Hij zingt mee in het koor van de musical. ,,Het is een droom die uitkomt.”

In februari deed Polder mee aan de audities. ,,Die waren, door de coronamaatregelen, thuis”, vertelt hij. ,,Ik was heel zenuwachtig. Een dag later kwam de uitslag al. Toen ik hoorde dat ik mee mocht doen, sprongen ik en mijn moeder een gat in de lucht. Wij kijken ieder jaar naar The Passion.”

Groots uitgepakt

Polder is een groot fan van musicals. ,,Vorig jaar studeerde ik af aan de Nederlandse Musical Academie in Arnhem. Sindsdien werk ik als docent drama bij Studio26. In een musical vertel je een verhaal door middel van muziek, spel en dans. Het is een vorm van kunst. Meestal wordt er ook groots uitgepakt met decor, kostuums en licht. Dat vind ik geweldig.”

Het verhaal van The Passion spreekt Polder aan. ,,Het gaat over vriendschap en verraad. Dat is een contrast, en contrasten doen het altijd goed in musicals. Ik ben zelf niet gelovig, maar hou me wel bezig met het christendom. Mijn ouders lazen vroeger al voor uit de kinderbijbel. De saamhorigheid van het geloof vind ik mooi.”

De dag zelf

Aankomende donderdag is het dan zo ver. ,,Ik hoef er pas om half vier te zijn”, zegt Polder. ,,Dan lopen we het programma nog een keer door en eten we iets in de kerk. Mijn ouders, broertje en beste vriendin gaan de uitzending samen kijken.”



Nog niet alle nummers die het koor gaat zingen zijn bekend gemaakt. Polder mag wel zijn favoriete nummer prijs geven. ,,Het lied Als Het Avond Is van Suzan & Freek wordt gezongen door actrice Noortje Herlaar. Het koor, dat bestaat uit dertig mensen, ondersteunt haar.”

The Passion vanuit Doetinchem wordt uitgezonden op donderdag 14 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.