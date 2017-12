Arnhemse vluchteling verdacht van terroristische misdrijven in Syrië

Blije Reizigersprijs voor openbaar vervoer op afroep Breng flex

12:49 ARNHEM - Breng flex, het openbaar vervoer dat in en rond Arnhem en Nijmegen op afroep beschikbaar is, is onderscheiden met de Blije Reizigers Vakprijs. Deze jaarlijkse prijs is deze week voor de derde keer toegekend door het blad OV Magazine.