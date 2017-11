Arnhemse vrouw zwaargewond bij ernstig ongeval op A50

ARNHEM - Een 34-jarige vrouw uit Arnhem is zondagmorgen ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de A50, ter hoogte van Ravenstein, in de richting van Oss. De vrouw raakte na een inhaalmanoeuvre de macht over haar voertuig kwijt, vloog over de vangrail en kwam tegen een pilaar van een viaduct tot stilstand.

De politie denkt dat aquaplaning de oorzaak is van het eenzijdige ongeval. De vrouw zat alleen in haar auto en is er zelfstandig uitgekomen. Zij is ter plekke gecontroleerd en vervolgens met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. Volgens de politie verkeert de vrouw buiten levensgevaar.