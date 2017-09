Arnhemse Walburgiskerk te koop voor 950.000 euro

Afvalportaal voor Renkumers bijna in de lucht

7:23 OOSTERBEEK - Over enkele weken is het Afvalportaal in de lucht in Renkum. Daarmee kunnen inwoners inloggen bij dit systeem en precies zien hoe vaak ze hun afvalcontainer aan de straat hebben gezet, of een zak in de ondergrondse afvalcontainer hebben gegooid. Zo weten ze al wat ze aan het einde van het jaar moeten betalen.