Arnhemse wethouder breekt lans voor toelaten schoon omgebouwde diesels

Het team van Kassa heeft Hans Leibbrand uit Arnhem gesproken over zijn Volkswagen camperbus uit 2005. Hij liet zijn camper ombouwen van de Europese uitstootstandaard Euro 3 naar het veel schonere Euro 4. Dankzij de inbouw van een roetfilter en katalysator kan zijn camper zich meten met de nieuwste dieselauto’s. Bij een test was de uitstoot 'vergelijkbaar met die van een kakelverse Euro6 diesel die in 2017 de fabriek uit rolde', aldus Kassa.

Starre regelgeving

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) houdt echter geen rekening met aanpassing. De Datum Eerste Toelating, de leeftijd van de auto dus, is beslissend. Geertsema geeft aan dat dit ongelukkig is en hoopt op verandering na overleg met de rijksoverheid en een aantal steden. In het programma zegt hij tegen Leibrand dat zijn actie om zijn auto te verschonen beloond moet worden. ,,Het gaat er niet om wanneer die gebouwd is, het gaat erom hoe vervuilend die is en als een oude auto schoon is gemaakt, is ie wat mij betreft welkom in Arnhem.”