Arnhemse wielrenners Tjallingii en Al volbrengen ‘waanzinnige’ Cape Epic: ‘In de eerste etappe meteen de botte bijl’

Aangereden Arnhemmer (30) ligt dagen na Nijmeegse verkeersru­zie nog altijd in het ziekenhuis

NIJMEGEN - Hij raakte betrokken bij een verkeersruzie. Stapte in Nijmegen-Noord uit om verhaal te halen. En werd toen aangereden door een andere betrokkene. Sindsdien ligt een Arnhemmer (30) gewond in het ziekenhuis. Een halve week laten blijven er vragen. Vanwaar die ruzie? En klopt het dat er geschoten is?

29 maart