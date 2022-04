Arnhemse windmolens na proefperiode klaar voor het echte werk; groene stroom voor 11.000 woningen

ARNHEM - De drie windmolens op de Koningspleij leveren na een periode van proefdraaien nu stroom aan het elektriciteitsnet. In achttien gemeenten in Arnhem en omgeving worden nu zo’n 11.000 huishoudens door de turbines van stroom voorzien.

Windpark Koningspleij, via de Rijn IJssel Energiecoöperatie voor tweederde in handen van 566 particulieren in de regio Arnhem, is met de drie windmolens nog niet compleet. Er moet nog een vierde exemplaar verrijzen, dat elektriciteit gaat opwekken voor Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk.

Met het inschakelen van de huidige drie turbines is een punt gezet achter een initiatief waarvoor in 2010 de eerste aanzet werd gegeven. In dat jaar besloot de gemeente Arnhem in te zetten op windenergie om de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad te kunnen halen.

Windpark Koningspleij wordt officieel geopend op vrijdag 10 juni, tegelijk met het zonnepark dat aan de voet van de bijna 178 meter hoge windmolens is aangelegd. De 34.000 zonnepanelen daar worden nu nog getest en gaan in mei elektriciteit leveren aan het net. Met de capaciteit kunnen zo’n 6.500 huishoudens van stroom worden voorzien. Ook het zonnepark is via een aandelenuitgifte deels in handen van particulieren.