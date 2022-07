Arnhemse woningeigenaren veel blijer met hun woning dan huurders: dit is de reden

Als er één ding belangrijk is, dan is het wel een fijne woning. Dat weten Arnhemmers als geen ander. Hoe tevreden zijn Arnhemse huurders en kopers gemiddeld? Je leest het hier.

Over het algemeen zijn de meeste kopers en huurders in Nederland tevreden met hun stek. Al valt wel op dat het landelijke percentage van huiseigenaren dat tevreden is met een woning (94,6 procent) een stuk hoger is dan bij huurders (72,3 procent).

Tevreden Arnhemmers

Dat is ook het geval in Arnhem. De cijfers van de Rijnstad in 2021 komen overeen met de landelijke trend. Maar liefst 90,3 procent van de Arnhemse woningeigenaren is tevreden met hun huis. Daarentegen is dat percentage bij huurders maar 67,7. Opvallend is dat kopers in drie jaar tijd iets minder tevreden werden met hun woning in Arnhem en huurders hun stek wat meer gingen waarderen. Je ziet het in het kaartje hieronder.