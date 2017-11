Drietal verdacht van handel in minderjarigen uit Vietnam

wereldprestatie Huissenaar Enrico Lacruz bokst tegen Cuba de partij van zijn leven

17:15 ARNHEM/HUISSEN - Enrico Lacruz was de nacht na zijn grote boksgevecht pas na 2.00 uur thuis in Huissen, sliep vier uurtjes en begon de week met een nieuwe status. De Huissense bokser van 24 jaar versloeg Lazara Alvares Estrada, de Cubaanse 'beste bokser van de wereld' in de gewichtsklasse tot 60 kilo, op punten.