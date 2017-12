Arriva steekt niet onder stoelen en banken dat NS te willen verdringen. De volle dochter van Deutsche Bahn is vastbesloten uit te groeien tot de grootste trein- en busvervoerder van Nederland te worden.



Dat bij een vervoerder als Arriva 'iedere euro naar het buitenland verdwijnt' , zoal Van Boxtel in het vraaggesprek beweert, schiet bij Hettinga in het verkeerde keelgat. ,,Dat klopt niet.’’ Arriva investeert honderden miljoenen in treinen en bussen in Nederland, zegt hij. ,,Er gaat geen dividend of geld naar het buitenland. Alles wordt weer geïnvesteerd in Nederland. De heer Van Boxtel kan dat trouwens lezen in onze jaarrekening.’’