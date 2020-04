Auto brandt volledig uit langs A50

Scooterrij­der naar het ziekenhuis na aanrijding op Marasingel in Arnhem

15:36 ARNHEM - Een scooterrijder is zondagmiddag naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was aangereden op het fietspad aan de Marasingel in Arnhem. Een automobiliste die uit de Orpheusstraat kwam zag de man vermoedelijk over het hoofd.