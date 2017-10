Auto en vrachtwagen in brand na aanrijding op de A12 bij Oosterbeek

Bekende rei­zi­gers­fa­mi­lie bezoekt Wageningse Markt en Living Statues

13:35 WAGENINGEN - De Argentijnse familie Zapp, die al zeventien jaar over de wereld trekt in een oldtimer uit 1928, stond zaterdag opeens op de Markt in Wageningen. Ook werd afgelopen weekeinde een bezoekje gebracht aan het Living Statues-festival in Arnhem.