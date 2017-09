Auto gekanteld op A50, flinke vertraging verkeer

Vrachtwagen gekanteld bij ongeluk in Arnhem

10:36 ARNHEM - Door een botsing met een auto is een kleine vrachtwagen van de Technische Unie woensdagmorgen op zijn kant op het Roermondsplein in Arnhem komen te liggen. De bestuurder van het gekantelde voertuig is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpverleners proberen de truck weer op de wielen te krijgen.