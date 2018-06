Auto met aanhanger belandt op de zijkant in de berm, een persoon gewond

Update Kashia neemt afscheid van Arnhem met tattoo 'Lest we forget'

8:57 ARNHEM - Voormalig Vitesse-aanvoerder Guram Kashia neemt afscheid van Arnhem met een bijzondere tatoeage. De Georgiër, die Vitesse verruilt voor San Jose Earthquakes in de Verenigde Staten heeft de skyline van de stad op zijn arm laten zetten, met daaronder de tekst 'Lest we forget'.