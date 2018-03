Auto in greppel naast Ellecomsedijk na aanrijding

Man valt personeel ambulance aan dat gevallen familielid helpt in GelreDome

5 maart ARNHEM - Een 29-jarige man uit Otterlo is zondagavond door de politie aangehouden wegens mishandeling van twee medewerkers van een ambulance in Arnhem. De verdachte is kennelijk familie van een man die kort daarvoor gewond was geraakt bij een val.