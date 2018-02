Autobrand in Arnhem vaak na een stapavond

ARNHEM - In Arnhem-Noord zijn vooral autobezitters in Presikhaaf en Klarendal de dupe van autobranden, ten zuiden van de Rijn zijn Malburgen en Elderveld koploper.

Auto's in Arnhem zijn vooral na een stapavond het doelwit van brandstichters. Afgelopen jaar brandden twintig auto's tussen vrijdagnacht en zondagavond uit. Zes auto's gingen in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen op.

Afgelopen weekeinde was het raak aan de Thorbeckestraat in het Statenkwartier. Onbekenden staken zaterdagnacht iets over 03.30 uur een auto in brand. Twee belendende auto's raakten als gevolg van de hitte vernield.

Met deze drie autobranden komt het totaal aantal voertuigbranden in Arnhem en Velp dit jaar op acht. Vorig jaar waren het er 43.

Container- en woningbrand

Elderveld had ook te maken met containerbranden en een woningbrand. De brandstichters hadden een scooter in brand gestoken, waarna de vlammen oversloegen op het huis. De bewoner kon ternauwernood aan de vlammen ontkomen.

Cameratoezicht

Bewoners van de wijk in Arnhem-Zuid willen hun wijk veiliger maken. Hiervoor hebben ze een bewonersbijeenkomst belegd. In eerste instantie wilden ze alleen een WhatsAppgroep voor de buurt oprichten, maar de Eldervelders denken nu ook aan het lopen van nachtelijke rondes in de wijk. Verder willen ze extra cameratoezicht.

Autobezitters moeten hun voertuig verplicht verzekeren met een WA-verzekering. ,,Deze dekt echter de brandschade niet. Alleen autoverzekeringen met WA-plus, (beperkt) casco en all risk vergoeden brandschade door vandalisme’’, vertelt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

Het is niet zo dat in een gemeente met veel autobranden de premie voor brandschade door vandalisme stijgt. ,,In Nederland komen jaarlijks zo'n 2.500 autobranden voor. Te verwaarlozen vergeleken met 900.000 aanrijdingen.’’

Technisch mankement