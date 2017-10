Auto schept losgebroken pony op N225 bij Heelsum

Video Spetterende voorronde NK watervoetbal in Arnhem

13:45 ARNHEM - Voetballen in het water: kinderen uit Arnhem en omstreken hebben er lol in, zo bleek dinsdag in zwembad De Grote Koppel in Arnhem. Daar namen tien teams deel aan een van de voorrondes van het NK watervoetbal. dat op 29 december in het zwembad in Arnhem-Zuid zijn finale beleeft.