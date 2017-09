Arnhem krijgt wekelijkse automarkt bij GelreDome

Weekend vol para's en herdenkingen van een verloren slag

14:06 ARNHEM/ EDE - Het is er elk jaar, maar het is te belangrijk om het gewoon te gaan vinden. We herdenken de operatie Market Garden met spektakel rond de John Frostbrug in Arnhem en de Ginkelse Heide in Ede, maar ook met veel plechtige momenten. Want de boodschap blijft: We kregen onze vrijheid terug ondanks dat deze slag werd verloren.