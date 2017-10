Automobilist veroorzaakt ongeval in Arnhem en vlucht

Licht uit bij Arnhemse Boys, SC Westervoort met kater kermis in

6:53 ARNHEM - Arnhemse Boys is sinds zaterdagavond in elk geval even koploper in de vierde klasse F. De Arnhemmers versloegen op het vertrouwde sportpark De Schuytgraaf het bezoekende SC Westervoort met liefst 7-2.