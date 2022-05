Automobilisten negeren afzetting bij Frostbrug: verkeershinder door groot onderhoud valt mee

Dan wordt ook een drukkere spits verwacht dan op maandag, omdat die dag mede door deeltijdwerkers over het algemeen drukker is. Vanochtend was het druk op de Pleijroute en voor de John Frostrbug in Malburgen stonden automobilisten in de file vanaf het Nijmeegseplein, maar tot grote verkeersproblemen leek de nieuwe situatie op de belangrijke oeververbinding niet te leiden.