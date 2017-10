Baasjes stappen naar politie voor ruzie over loslopende honden

ARNHEM - Twee hondenbezitters in de Arnhemse wijk Schuytgraaf beschuldigen elkaar over en weer van bedreiging. Beide vrouwen zeggen daarvan aangifte te hebben gedaan bij de politie.

De eigenares van de 11-jarige Hollandse herder Kees verspreidde via WhatsApp een bericht onder wijkbewoners dat deze zondag in het nabijgelegen park Lingezegen zou zijn aangevallen door een grote, agressieve pitbullachtige hond. De eigenares van dat laatste dier was niet in de buurt toen dat gebeurde.



Toen de bazin van Kees de vrouw in het zicht kreeg en verhaal wilde halen, zou deze haar een grote mond hebben gegeven en haar met een taser hebben bedreigd. Kees, die door zijn opponent door elkaar zou zijn geschud, zou aan het bijtincident een wervelbeschadiging hebben overgehouden.

Stroomstootwapen

De eigenares van de pitbullachtige hond ontkent bij hoog en laag dat haar huisdier zich aan Kees heeft vergrepen. Op Facebook plaatste ze een bericht bedoeld als waarschuwing voor anderen, dat het juist de bazin van Kees is die te kennen gaf dat ze met een stroomstootwapen op zak loopt om eventueel gevaarlijke honden af te schrikken.

Volgens de vrouw heeft ze geen pitbull, maar een Amerikaanse bulldog en nog een boomertje. Dat deze in tegenstelling tot de aangelijnde herder Kees losliepen, was omdat ze volgens haar in het deel van het park waren waar dat is toegestaan.

Belaagd