Baby geboren in Arnhem: dit moet je nog regelen

Eerder plaatste indebuurt Arnhem een artikel over wat je moet regelen vóór je kind geboren wordt in Arnhem. Dat bekijk je hier. In dit artikel lees je wat je regelt ná de geboorte van je kind.

Aangifte en erkennen

Je denkt er misschien niet direct aan, maar de gemeente Arnhem moet weten dat er een nieuwe Arnhemmer is. Daarom moet je binnen drie dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van de baby. Is dit niet mogelijk doordat het weekend of een feestdag is, dan wordt de termijn voor de aangifte verlengd zodat er ten minste twee werkdagen overblijven om geboorteaangifte te doen. Je kunt hiervoor terecht bij het gemeentehuis. Na de aangifte krijgt jouw kind een burgerservicenummer.

Bij Rijnstate

Ben je in het ziekenhuis bevallen? Dan hoef je misschien niet naar het gemeentehuis om aangifte te doen. In sommige ziekenhuizen kun je dit digitaal regelen. In het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is dat echter niet mogelijk.

Kind erkennen

Tijdens de aangifte van je kind kun je het ook meteen laten erkennen. Dat hoef je als biologische moeder niet te doen, maar jouw partner moet dat in sommige situaties wel. Door erkenning wordt jouw partner (de vader of duomoeder) juridisch ouder van het kind. Dit betekent dat diegene financieel voor het kind moet zorgen. Denk aan het betalen voor levensonderhoud en scholing. Niet geheel onbelangrijk dus!

Namen kiezen

Tijdens de aangifte van je kindje geef je ook de naam door. Maar pas op: er zijn wat regels aan verbonden.

Voornaam kiezen

Het klinkt voor de hand liggend, maar voornamen mogen niet ongepast zijn. De gemeente Arnhem mag daarom een naam afwijzen. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld scheldwoorden, bespottelijke namen of een naam die bestaat uit veel namen. En mag je je kind eigenlijk Arnhem noemen? Dat check je hier! Heb je nog wat inspiratie nodig? Deze namen waren in 2020 het populairst onder Arnhemmers.

Achternaam kiezen

Als geboortemoeder kies je bij het eerste kind voor jouw achternaam of de achternaam van jouw partner. Een belangrijke keuze, want alle andere kinderen krijgen automatisch diezelfde achternaam.

Gezondheid

Het takenlijstje is nog niet helemaal af, want ook rondom de gezondheid van het kind moet je het een en ander regelen.

Hielprik

Een week na de geboorte van je kind kan hij of zij een hielprik krijgen. Dat gebeurt thuis of in Rijnstate als je daar nog ligt. Deelname aan de hielprik is vrijwillig en gratis. De hielprik moet uitwijzen of jouw baby een ernstige, maar behandelbare aandoening heeft. Een ziekte die door de hielprik opgemerkt kan worden, is bijvoorbeeld sikkelcelziekte.

Gehoortest

Deze test wordt door iemand van het consultatiebureau afgenomen. Ook de gehoortest is vrijwillig en gratis. Een apparaat meet of jouw baby genoeg hoort om te kunnen leren praten. De test duurt enkele minuten en doet geen pijn.

Bezoek consultatiebureau

Na de geboorteaangifte geeft de gemeente de gegevens van jouw baby door aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of aan het consultatiebureau. In Arnhem vind je het consultatiebureau onder andere aan de Van Lawick van Pabststraat en de Marga Klompélaan. Daar volgen de artsen en verpleegkundigen jouw kind vanaf de geboorte tot de kleutertijd, en kijken ze naar de gezondheid, groei en ontwikkeling. Daarnaast geven ze advies over de opvoeding en verzorging. Ook kan jouw kind er de inentingen volgens het Rijksvaccinatieprogramma krijgen.

Geldzaken

Wat onlosmakelijk verbonden is aan de geboorte van een kind: geldzaken. Het geld vliegt eruit aan schattige pakjes, luiers, hydrofiele doeken en rompertjes, maar je ontvangt ook geld voor je kind. Hoe dat zit, lees je hier.

Kinderbijslag

Na de aangifte van de geboorte geeft de gemeente Arnhem de aangifte door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Binnen drie tot zes weken ontvang je bericht van de SVB. In 2022 krijg je 249,31 euro per kwartaal voor een kind tussen de 0 en 5 jaar. Kinderbijslag krijg je tot 18 jaar, na 5 jaar en 12 jaar krijg je een hoger bedrag.

Zorgverzekering

Na de geboorte is het slim om jouw baby zo snel mogelijk aan te melden bij een zorgverzekeraar. Dat kan bij de zorgverzekeraar van de ouder met de meest uitgebreide zorgdekking. Maar het mag ook bij de andere ouder zijn. Je kunt ook een polis voor jouw baby afsluiten bij een andere zorgverzekeraar. Je betaalt geen zorgpremie of eigen risico voor kinderen onder de 18 jaar.

Zo’n zorgverzekering is verplicht en zeker niet overbodig, want als ze later in de klimtoestellen van De Leuke Linde klauteren, zit een ongeluk natuurlijk in een klein hoekje.

Rising Mom behandelingen na bevalling

Vrouwen gaan tijdens de zwangerschap gemiddeld naar dertien controles, maar zodra ze bevallen zijn gaan moeders maar één keer op nacontrole. Amanda Rutgers vindt dat er wel wat meer ondersteuning mag zijn. De kraamtijd kan zowel fysiek als mentaal zwaar zijn. Wil je graag extra begeleiding na je bevalling? Dan staat Amanda voor je klaar! Meer over haar behandelingen lees je in dit artikel.

Newbornshoot

Veel ouders zijn smoorverliefd op hun kleine. Jij ook? Dan kun je een newbornshoot regelen. De term zegt het al: hierbij worden foto’s gemaakt van de kleine Arnhemmer en van jou als ouder. In Arnhem kun je onder andere een newbornshoot boeken bij LYNN Vriesen Fotografie en Shoots and More – Fotograaf Arnhem

