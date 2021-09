Bajesbuurt met cellenhotel in Arnhem krijgt vorm, maar wat te doen met die galm?

Koninklij­ke onderschei­ding voor drie gouden topspor­ters uit Doorwerth: ‘Jullie zijn rolmodel­len’

27 september Goud met een Doorwerths tintje. De rolstoelbasketballers Mariska Beijer, Bo Kramer en Lindsay Frelink, alle drie uit Doorwerth, haalden goud op de Paralympische Spelen in Tokio. Daarom had Renkums burgemeester Agnes Schaap deze maandag de eer om ze een koninklijke onderscheiding op te spellen. In de stromende regen buiten bij sportcentrum Doelum in Renkum.